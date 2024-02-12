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Артета - о Деклане Райсе: Матч с Вест Хэмом был особенным для него

Англия

Главный тренер Арсенала высказался о полузащитнике своей команды

Артета - о Деклане Райсе: Матч с Вест Хэмом был особенным для него

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о полузащитнике своей команды Деклане Райсе, который забил гол и сделал результативную передачу в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с "Вест Хэмом" (6:0). Райс - воспитанник "молотобойцев", к "Арсеналу" хавбек присоединился прошлым летом.

"Я очень доволен им, матч с "Вест Хэмом" был особенным для Деклана. Он так сильно любит "Вест Хэм", но в этой игре ему нужно было сосредоточиться на своей задаче, что он и сделал", - приводит слова Артеты Arsenal Buzz.

После 24 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона "Арсенал" занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на два очка.

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Арсенал (Лондон) Деклан Райс
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Источник:
ArsenalBuzz
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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