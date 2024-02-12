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Ливерпуль ведет переговоры с потенциальным преемником Клоппа
Продолжаются переговоры
Фото: bayer04.de
Недавно Юрген Клопп объявил о своем уходе с поста главного тренера "Ливерпуля" в конце этого сезона. Поэтому клуб ищет замену.
"Красные" уже связались с действующим наставником "Байера" Хаби Алонсо. Сейчас все зависит от решения 42-летнего испанца.
Напомним, что "Байер" победил "Баварию" в 21-м туре Бундеслиги (3:0). Клуб продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 31 поединка.
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Источник:DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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