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Ливерпуль ведет переговоры с потенциальным преемником Клоппа

Англия

Продолжаются переговоры

Ливерпуль ведет переговоры с потенциальным преемником Клоппа

Фото: bayer04.de

Новина українською

Недавно Юрген Клопп объявил о своем уходе с поста главного тренера "Ливерпуля" в конце этого сезона. Поэтому клуб ищет замену.

"Красные" уже связались с действующим наставником "Байера" Хаби Алонсо. Сейчас все зависит от решения 42-летнего испанца.

Напомним, что "Байер" победил "Баварию" в 21-м туре Бундеслиги (3:0). Клуб продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 31 поединка.

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Источник:
DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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