Ливерпуль ведет переговоры с потенциальным преемником Клоппа

Недавно Юрген Клопп объявил о своем уходе с поста главного тренера "Ливерпуля" в конце этого сезона. Поэтому клуб ищет замену.

"Красные" уже связались с действующим наставником "Байера" Хаби Алонсо. Сейчас все зависит от решения 42-летнего испанца.

Напомним, что "Байер" победил "Баварию" в 21-м туре Бундеслиги (3:0). Клуб продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 31 поединка.