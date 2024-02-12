Хавбек Астон Виллы выбыл до конца этого сезона из-за травмы

Опорный полузащитник "Астон Виллы" Бубакар Камара недавно прошел медицинское обследование.

По результатам осмотра 24-летний игрок получил разрыв передней крестообразной связки. Ожидается, что Камара выбыл до конца этого сезона.

Бубакара получил повреждение в матче против "Манчестер Юнайтед" (1:2). Он покинул поле на 65-й минуте.