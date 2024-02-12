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Хавбек Астон Виллы выбыл до конца этого сезона из-за травмы
Плохие новости для английского клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
Опорный полузащитник "Астон Виллы" Бубакар Камара недавно прошел медицинское обследование.
По результатам осмотра 24-летний игрок получил разрыв передней крестообразной связки. Ожидается, что Камара выбыл до конца этого сезона.
Бубакара получил повреждение в матче против "Манчестер Юнайтед" (1:2). Он покинул поле на 65-й минуте.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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