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Хавбек Астон Виллы выбыл до конца этого сезона из-за травмы

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Хавбек Астон Виллы выбыл до конца этого сезона из-за травмы

Getty Images / Global Images Ukraine

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Опорный полузащитник "Астон Виллы" Бубакар Камара недавно прошел медицинское обследование.

По результатам осмотра 24-летний игрок получил разрыв передней крестообразной связки. Ожидается, что Камара выбыл до конца этого сезона.

Бубакара получил повреждение в матче против "Манчестер Юнайтед" (1:2). Он покинул поле на 65-й минуте.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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