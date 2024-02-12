  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Два клуба АПЛ заинтересовались вингером Вулверхэмптона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два клуба АПЛ заинтересовались вингером Вулверхэмптона

Англия

Педру Нету заинтересовал двух клубов АПЛ

Два клуба АПЛ заинтересовались вингером Вулверхэмптона

Wolverhampton Wanderers on X

Новина українською

"Арсенал" и "Ливерпуль" заинтересовались вингером "Вулверхэмптона" Педру Нету.

Как сообщает издание Football Insider, два топ-клуба Премьер-Лиги намерены попытаться осуществить трансфер 23-летнего игрока летом.

Педру в этом сезоне АПЛ сыграл 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Читайте такжеНико Уильямсом интересуются Челси и Арсенал
По теме
yellow-arrow
АПЛ. Кристал Пэлас – Челси 1:3. Конор Галлахер разочаровал бывшую накануне дня влюбленных
yellow-arrow
Почеттино рассказал, почему выбрал Силву в стартовый состав на матч против Кристал Пэлес
yellow-arrow
Хавбек Астон Виллы выбыл до конца этого сезона из-за травмы
Арсенал (Лондон) Вулверхэмптон Ливерпуль Педру Нету
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football insider
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости