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Два клуба АПЛ заинтересовались вингером Вулверхэмптона
Педру Нету заинтересовал двух клубов АПЛ
Wolverhampton Wanderers on X
"Арсенал" и "Ливерпуль" заинтересовались вингером "Вулверхэмптона" Педру Нету.
Как сообщает издание Football Insider, два топ-клуба Премьер-Лиги намерены попытаться осуществить трансфер 23-летнего игрока летом.
Педру в этом сезоне АПЛ сыграл 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.
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Источник:football insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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