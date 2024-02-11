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Нико Уильямсом интересуются Челси и Арсенал

Испания

Но нужно будет неплохо заплатить

Нико Уильямсом интересуются Челси и Арсенал

Фото: livescore.com

Новина українською

Нападающий "Атлетика" Нико Уильямс чуть больше двух месяцев назад подписал с клубом новый контракт. Новое соглашение испанца с "Атлетиком" рассчитано до лета 2027 года.

СМИ сообщают, что "Челси" и "Арсенал" стремятся переманить игрока в свои команды. Однако существует проблема в виде отступных в размере 50 миллионов евро. По словам журналиста Маттео Моретто игрок "очень благодарен "Атлетику" за их инвестицию в него". Убедить испанца и клуб о переходе будет непросто.

В текущем сезоне Нико Уильямс провел 24 матча за "Атлетик", в которых забил 5 голов и отдал 9 ассистов.

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Источник:
thedailybriefing.io
Опубликовал: Виктор Иванчук
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