Нико Уильямсом интересуются Челси и Арсенал

Нападающий "Атлетика" Нико Уильямс чуть больше двух месяцев назад подписал с клубом новый контракт. Новое соглашение испанца с "Атлетиком" рассчитано до лета 2027 года.

СМИ сообщают, что "Челси" и "Арсенал" стремятся переманить игрока в свои команды. Однако существует проблема в виде отступных в размере 50 миллионов евро. По словам журналиста Маттео Моретто игрок "очень благодарен "Атлетику" за их инвестицию в него". Убедить испанца и клуб о переходе будет непросто.

В текущем сезоне Нико Уильямс провел 24 матча за "Атлетик", в которых забил 5 голов и отдал 9 ассистов.