Ходжсону стало плохо на тренировке - на фоне информации об увольнении из Кристел Пэлас

Рою Ходжсону стало плохо на тренировке "Кристал Пэлас".

Стоит отметить, что это произошло на фоне информации об увольнении 76-летнего специалиста.

Ходжсон ушел с тренировки и пропустил пресс-конференцию перед игрой с "Эвертоном". Сейчас тренер в больнице в стабильном состоянии.

Сейчас "Кристал Пэлас" занимает 15-е место в таблице АПЛ.