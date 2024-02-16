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Ходжсону стало плохо на тренировке - на фоне информации об увольнении из Кристел Пэлас

Англия

Он в больнице в стабильном состоянии

Ходжсону стало плохо на тренировке - на фоне информации об увольнении из Кристел Пэлас

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Рою Ходжсону стало плохо на тренировке "Кристал Пэлас".

Стоит отметить, что это произошло на фоне информации об увольнении 76-летнего специалиста.

Ходжсон ушел с тренировки и пропустил пресс-конференцию перед игрой с "Эвертоном". Сейчас тренер в больнице в стабильном состоянии.

Сейчас "Кристал Пэлас" занимает 15-е место в таблице АПЛ.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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