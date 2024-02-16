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Нападающий Ливерпуля Жота признан лучшим игроком января в АПЛ
Португалец внёс большую лепту в успехи команды
Фото: Forbes
Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота признан лучшим игроком месяца в английской Премьер-лиге по итогам января.
На счету форварда три забитых мяча и два результативних паса в трёх матчах "мерсисайдцев" в АПЛ против "Ньюкасла" (4:2), "Борнмута" (4:0) и "Челси" (4:1).
Всего на счету Жоты 13 голов и 2 ассиста в 25 поединках за "Ливерпуль" в текущем сезоне.
Следующий матч подопечные Юргена Клоппа проведут завтра, 17 февраля, в 13:30 по киевскому времени. Соперник - лондонский "Брентфорд".
His name is Diogo ????— Premier League (@premierleague) February 16, 2024
Introducing your @EASPORTSFC Player of the Month for January... Diogo Jota! #PLAwards | @LFC pic.twitter.com/x8pGkNgs5j
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