  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Нападающий Ливерпуля Жота признан лучшим игроком января в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Ливерпуля Жота признан лучшим игроком января в АПЛ

Англия

Португалец внёс большую лепту в успехи команды

Нападающий Ливерпуля Жота признан лучшим игроком января в АПЛ

Фото: Forbes

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота признан лучшим игроком месяца в английской Премьер-лиге по итогам января.

На счету форварда три забитых мяча и два результативних паса в трёх матчах "мерсисайдцев" в АПЛ против "Ньюкасла" (4:2), "Борнмута" (4:0) и "Челси" (4:1).

Всего на счету Жоты 13 голов и 2 ассиста в 25 поединках за "Ливерпуль" в текущем сезоне.

Следующий матч подопечные Юргена Клоппа проведут завтра, 17 февраля, в 13:30 по киевскому времени. Соперник - лондонский "Брентфорд".

По теме
yellow-arrow
Тим Шервуд: Арсенал, наверное, благодарит свои счастливые звезды, что Мудрик решил перейти в Челси
yellow-arrow
Почеттино поделился своими воспоминаниями о подписании талантливого хавбека
yellow-arrow
Два клуба Премьер-Лиги заинтересовались хавбеком Вест Хэма
АПЛ Ливерпуль Диогу Жота
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Premier-League
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости