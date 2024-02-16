Клопп сообщил, кто из игроков Ливерпуля не сыграет в финале Кубка Лиги против Челси

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил вероятность того, что Доминик Собослаи и Трент Александер-Арнольд примут участие игре против "Челси" в финале Кубка английской лиги.

"Люди думают о финале, и это совершенно нормально, но впереди у нас ещё две игры — с "Брентфордом" и "Лутоном", и я ещё ни на секунду не задумался об этом матче.

Я бы сказал, что не уверен, что у Доминика есть шансы сыграть с "Челси". Трент, вероятно, вернётся уже позже", - приводит слова немецкого специалиста официальный сайт "Ливерпуля".