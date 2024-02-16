Постекоглу сообщил, когда вернутся в команду травмированные игроки Тоттенхэма

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу сообщил, когда вернутся в команду травмированные игроки.

"Педро Порро получил травму на тренировке. Вероятно, он выбыл на несколько недель. Дестини Удоджи до следующих выходных, должен вернуться. Фрейзер Форстер - перелом ноги, вероятно, будет отсутствовать несколько месяцев".

Напомним, что ближайший матч "Тоттенхэма" состоится 17 февраля, они сыграют против "Вулверхэмптона". Начало - в 17:00.

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