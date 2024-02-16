Тренер Барселоны прокомментировал будущее Френки де Йонга

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал будущее полузащитника Френки де Йонга.

"Он игрок мирового класса, и сейчас не лучший момент говорить об этом. Руководство и игрок должны обсудить эту ситуацию в июне".

Будущее Френки де Йонга в "Барселоне" остается неопределенным, но в сети ходят слухи о его возможном уходе из клуба в конце этого сезона.