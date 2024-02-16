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Тренер Барселоны прокомментировал будущее Френки де Йонга
Он игрок мирового класса (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал будущее полузащитника Френки де Йонга.
"Он игрок мирового класса, и сейчас не лучший момент говорить об этом. Руководство и игрок должны обсудить эту ситуацию в июне".
Будущее Френки де Йонга в "Барселоне" остается неопределенным, но в сети ходят слухи о его возможном уходе из клуба в конце этого сезона.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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