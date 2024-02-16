Артета похвалил звездного летнего новичка Арсенала

Тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о полузащитнике Кае Хаверце.

"Я люблю его. Думаю, мы все любим его как игрока и как человека. Он защищает, а затем атакует... фантастически. Я очень доволен им и его отношением к делу".