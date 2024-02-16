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Артета похвалил звездного летнего новичка Арсенала

Англия
Обновлено

Микель высказался о хавбеке Арсенала

Артета похвалил звездного летнего новичка Арсенала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о полузащитнике Кае Хаверце.

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"Я люблю его. Думаю, мы все любим его как игрока и как человека. Он защищает, а затем атакует... фантастически. Я очень доволен им и его отношением к делу".

Кай Хаверц в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 23 матча, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Кай Хавертц
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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