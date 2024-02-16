Микель Артета оценил текущий сезон Арсенала

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда стремится сделать следующий шаг вперед.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Мы в этом сезоне показываем высокий уровень. Теперь мы хотим сделать следующий шаг вперед и хотим играть так, как мы играем - посмотрим, что будет дальше".

Читайте также Реал рассматривает вариант с возвращением в клуб капитана Арсенала

"Мы работаем как команда над нашими сильными сторонами", - добавил Артета.

Сейчас "Арсенал" занимает третье место в таблице АПЛ и имеет 52 балла, они отстают от лидера ("Ливерпуля") на 2 очка.