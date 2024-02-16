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Микель Артета оценил текущий сезон Арсенала
Тренер Арсенала рассказал о нынешнем сезоне
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда стремится сделать следующий шаг вперед.
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"Мы в этом сезоне показываем высокий уровень. Теперь мы хотим сделать следующий шаг вперед и хотим играть так, как мы играем - посмотрим, что будет дальше".
"Мы работаем как команда над нашими сильными сторонами", - добавил Артета.
Сейчас "Арсенал" занимает третье место в таблице АПЛ и имеет 52 балла, они отстают от лидера ("Ливерпуля") на 2 очка.
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Источник:bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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