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Микель Артета оценил текущий сезон Арсенала

Англия
Обновлено

Тренер Арсенала рассказал о нынешнем сезоне

Микель Артета оценил текущий сезон Арсенала

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда стремится сделать следующий шаг вперед.

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"Мы в этом сезоне показываем высокий уровень. Теперь мы хотим сделать следующий шаг вперед и хотим играть так, как мы играем - посмотрим, что будет дальше".

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"Мы работаем как команда над нашими сильными сторонами", - добавил Артета.

Сейчас "Арсенал" занимает третье место в таблице АПЛ и имеет 52 балла, они отстают от лидера ("Ливерпуля") на 2 очка.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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