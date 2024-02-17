Манчестер Сити - Челси: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

17 февраля действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" в рамках 25-го тура АПЛ 2023/24 на своем поле сыграет против лондонского "Челси".

Перед этим противостоянием мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.