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Манчестер Сити - Челси: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Сколько дали правильных ответов?
Getty Images / Global Images Ukraine
17 февраля действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" в рамках 25-го тура АПЛ 2023/24 на своем поле сыграет против лондонского "Челси".
Перед этим противостоянием мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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