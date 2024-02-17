АПЛ. Борнмут Забарного упустил победу, Ноттингем удивляет Вест Хэм, Вилла обгоняет Тоттенхэм

"Ньюкасл" – "Борнмут" 2:2

Голы: Гордон (58, с пенальти), Ритчи (90+2) – Соланке (51), Семеньо (69)

В целом, "Ньюкасл" провел слабоватый поединок даже по своим нестабильным меркам и вполне мог проиграть. Команда Эдди Хау за 90+ минут не поставила серьезных задач перед обороной "Борнмута", забив сначала с пенальти (Смит схватил Шера за майку во время подачи в штрафную), а потом уже в компенсированное время, чисто на штурме ворот "вишенок".

В то же время, сам "Борнмут" на фоне не самого убедительного перформанса соперника четко знал, чего хотел. Играл уверенно вторым номером на контратаках. Гости обязаны были открывать счет еще до перерыва, но сделали они это уже по выходу из раздевалки. Соланке дожал Дубравку, вратарь поскользнулся – Доминику оставалось добить в пустые. Также несложным ударом наказал голкипера Семеньо – Поуп бы вытащил этот выстрел.

Илья Забарный традиционно вышел в старте и провел на поле весь матч. Один раз украинец вынес снаряд, один раз он его перехватил, 4 раза успешно совершил отбор. Также защитника один раз обыграли на дриблинге, 10 раз Забарный потерял снаряд. Илья проиграл свою единственную воздушную дуэль в поединке, но 5 раз из 7 преуспел в выборе позиции. Желтую карточку Забарный получил за то, что придержал оппонента за футболку в центральном круге. 70% пасов Ильи оказались точными (23/33).

"Фулхэм" – "Астон Вилла" 1:2

Голы: Мунис (64) – Уоткинс (23, 56)

На дубль Олли Уоткинса "дачники" отреагировали только голом Родриго Муниса. "Астон Вилла" была ближе к победе, провела хороший первый тайм, удачно начала второй, а дальше сохранила победные цифры на табло под натиском и давлением "Фулхэма". Марку Силва бросался заменами, лондонцы много и жестоко фолили, но бирмингемцы забирают три очка, опережают "Тоттенхэм" и возвращаются в ТОП-4.

"Ноттингем Форест" – "Вест Хэм Юнайтед" 2:0

Голы: Авоньи (45+5), Хадсон-Одои (90+4)

Удаление: Филлипс (71, вторая желтая)

Очень спокойная победа "Ноттингем Форест". В это трудно поверить, но "Вест Хэм" не выиграл еще ни одного поединка в 2024 году. Сплошные ничьи и поражения. Команда Мойеса в ужасной форме, и если в первом тайме она еще пыталась за что-то зацепиться, то после перерыва пропустила второй и потеряла Филлипса из-за второй желтой карточки. Скоро "молотобойцы" так выпадут из ТОП-10 АПЛ.