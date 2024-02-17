АПЛ. Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2. Видео голов и обзор матча

В 25-м туре АПЛ "Тоттенхэм" дома уступил "Вулверхэмптону". Неторопливый первый тайм от "шпор" привел к тому, что защитники проспали Гомеша в штрафной площадке. Тот легко воспользовался навесом Сарабии.

В раздевалке игрокам "Тоттенхэма" сильно "прилетело", ведь во втором тайме их игра уже была значительно другой. Как подтверждение - хотя бы гол на первой минуте тайма от Кулусевски. Правда, идеальная контратака от "Вулвз" перечеркнула все их планы. Гомеш принес, как оказалось, победу "волкам". Таким образом, "Тоттенхэм" потерял четвертое место, уступив его "Астон Вилле".

АПЛ, 25-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Тоттенхэм" - "Вулверхэмптон" 1:2

Голы: Кулусевски (46) - Гомеш (42, 63)

"Тоттенхэм": Викарио - Роял (Ло Чельсо, 85), Ромеро, ван де Вен, Дэвис - Биссума (Вернер, 71), Сарр (Бентанкур, 71) - Кулусевски (Ришарлисон, 71), Маддисон (Гойбьерг, 86), Сон - Ришарлисон

"Вулверхэмптон": Са - Килман, Доусон, Тоти - Семеду, Лемина, Гомеш, Аит-Нури - Сарабия (Белльгар, 73), Хван (Траоре, 88) - Нету (Доэрти, 90+2)

Предупреждения: Гомеш (67)