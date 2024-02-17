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АПЛ. Бернли - Арсенал 0:5. Видео голов и обзор матча
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Фото: Арсенал
Лондонский "Арсенал" не оставил шансов "Бернли" в 25-м туре АПЛ. Канониры разгромили соперника на выезде со счетом 0:5.
Весь матч проходил под контролем команды Микеля Артеты. Невероятная результативность "Арсенала" наблюдается уже вторую игру подряд. В прошлом туре лондонцы уничтожили "Вест Хэм" на их арене (0:6).
"Бернли" - "Арсенал" 0:5
Голы: Эдегор 4, Сака 41 (пен.), 47, Троссард 66, Гаверц 78
"Бернли": Траффорд - Ассиньон (Витиньо 80), О'Ши, Эстев (Тейлор 62), Делькруа - Рэмзи (Родригес 62), Берге, Браунхилл, Одобер (Бруун Ларсен 80) - Фофана, Амдуни (Гудмундссон 46)
"Арсенал": Рая - Уайт (Седрик 69), Габриэл, Салиба, Кивьер - Эдегор, Райс (Жоржиньо 80), Гаверц (Смит-Роу 84) - Сака (Нелсон 69), Троссард (Нкетиа 69), Мартинелли
Предупреждения: Рэмзи 8, Ассиньон 39 - Сака 45+2
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