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АПЛ. Бернли - Арсенал 0:5. Видео голов и обзор матча

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АПЛ. Бернли - Арсенал 0:5. Видео голов и обзор матча

Фото: Арсенал

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Лондонский "Арсенал" не оставил шансов "Бернли" в 25-м туре АПЛ. Канониры разгромили соперника на выезде со счетом 0:5.

Весь матч проходил под контролем команды Микеля Артеты. Невероятная результативность "Арсенала" наблюдается уже вторую игру подряд. В прошлом туре лондонцы уничтожили "Вест Хэм" на их арене (0:6).

"Бернли" - "Арсенал" 0:5

Голы: Эдегор 4, Сака 41 (пен.), 47, Троссард 66, Гаверц 78

"Бернли": Траффорд - Ассиньон (Витиньо 80), О'Ши, Эстев (Тейлор 62), Делькруа - Рэмзи (Родригес 62), Берге, Браунхилл, Одобер (Бруун Ларсен 80) - Фофана, Амдуни (Гудмундссон 46)

"Арсенал": Рая - Уайт (Седрик 69), Габриэл, Салиба, Кивьер - Эдегор, Райс (Жоржиньо 80), Гаверц (Смит-Роу 84) - Сака (Нелсон 69), Троссард (Нкетиа 69), Мартинелли

Предупреждения: Рэмзи 8, Ассиньон 39 - Сака 45+2

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Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Виктор Иванчук
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