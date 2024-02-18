  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Де Хеа хочет продолжить карьеру в Испании. Предложения с АПЛ и Саудовской лиги вратарь будет отклонять
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Хеа хочет продолжить карьеру в Испании. Предложения с АПЛ и Саудовской лиги вратарь будет отклонять

Англия

Планирует вернуться только домой

Де Хеа хочет продолжить карьеру в Испании. Предложения с АПЛ и Саудовской лиги вратарь будет отклонять

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский голкипер Давид де Хеа планирует продолжить свою карьеру только в Примере. Об этом сообщает The Sun.

Он не будет рассматривать предложения по другим чемпионатам. В том числе из АПЛ и Саудовской лиги.

В настоящее время де Хеа находится в статусе свободного агента. Он ушел из МЮ летом прошлого года, и у него до сих пор нет клуба.

Ранее сообщалось о предметном интересе к его персоне из английского "Ньюкасла" и саудовского "Аль-Шабаба", однако все осталось на уровне разговоров.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего голкипера в восемь миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Дэн Эшворт в следующей сезоне может быть спортивным директором МЮ
yellow-arrow
Арсенал обновил свой рекорд посещаемости матча женской Суперлиги
yellow-arrow
Лутон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Давид де Хеа
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Sun
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости