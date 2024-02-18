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Де Хеа хочет продолжить карьеру в Испании. Предложения с АПЛ и Саудовской лиги вратарь будет отклонять
Планирует вернуться только домой
Getty Images / Global Images Ukraine
Испанский голкипер Давид де Хеа планирует продолжить свою карьеру только в Примере. Об этом сообщает The Sun.
Он не будет рассматривать предложения по другим чемпионатам. В том числе из АПЛ и Саудовской лиги.
В настоящее время де Хеа находится в статусе свободного агента. Он ушел из МЮ летом прошлого года, и у него до сих пор нет клуба.
Ранее сообщалось о предметном интересе к его персоне из английского "Ньюкасла" и саудовского "Аль-Шабаба", однако все осталось на уровне разговоров.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего голкипера в восемь миллионов евро.
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