Нападающий Ливерпуля Жота пропустит около двух месяцев

Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота избежал серьёзной травмы, сообщает издание Record.

В последнем матче "мерсисайдцев" в 25-м туре АПЛ против "Брентфорда" (4:1) португалец покинул поле на носилках, жалуясь на боль в колене.

Существовали опасения, что Жота выбыл из строя на долгое время. Однако, первая оценка не указывает на наличие очень серьёзной травмы, которая могла бы поставить под угрозу способность Диогу доиграть остаток сезона.

Сегодня 27-летнему форварду предстоит пройти дополнительные тесты, но худший сценарий исключен. Несмотря на это, ожидается, что травма крестообразных связок колена вынудит Жоту пропустить примерно два месяца. В частности, португалец точно пропустит финал Кубка английской лиги, матчи 1/8 финала Лиги Европы и несколько игр в Премьер-Лиге.