Русину снова адаптироваться. Второй раз за сезон Сандерленд сменит главного тренера - Источник

Майкл Бил вскоре покинет пост главного тренера "Сандерленда". Об этом сообщает Sky Sports.

52-летний специалист одержал лишь четыре победы в 12 матчах. Это привело к недовольству руководства клуба и болельщиков.

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Это уже второй раз за сезон, когда "Сандерленд" меняет тренера. Тони Моубрея был уволен в декабре после серии неудачных результатов.