  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Мечта Сандерленда о возвращении в Премьер-лигу – испорчена. Известна причина
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мечта Сандерленда о возвращении в Премьер-лигу – испорчена. Известна причина

Англия
Обновлено

Конфликты на поле и вне его

Мечта Сандерленда о возвращении в Премьер-лигу – испорчена. Известна причина

фото - Getty Images

Новина українською

"Сандерленд" занимает седьмое место в Чемпионшипе и стремится присоединиться к Премьер-лиге в следующем сезоне.

13 января состоялся матч. в котором "Сандерленд" проиграл "Ипсвичу" со счетом 2:1. В конце матча болельщики поссорились между собой.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Клуб не имел нападающего, который бы забивал мячи в ворота соперника. Поэтому болельщики во время игры скандировали: "Мы хотим форварда, мы хотим форварда". Это были выкрики, которые не мог бы не услышать главный тренер Майкл Бил.

По информации Тelegraph, конфликты происходят и внутри клуба. Они мешают сосредотачиваться на игре. Из-за чего команда может не попасть в АПЛ.

"Лестер" идет в Чемпионшипе первым (65 очков), "Сандерленд" - 7-м (40).

Читайте такжеОдин из лидеров Ньюкасла вылетел до конца сезона
По теме
yellow-arrow
Арсенал – Кристал Пэлас. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура АПЛ
yellow-arrow
Кадровые изменения в Челси. Директор медицинского отдела, который проработал в клубе 13 лет, увольняется
yellow-arrow
Бензема в Арсенале? Клуб рассматривает возможность арендовать форварда
Сандерленд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
telegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости