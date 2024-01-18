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Мечта Сандерленда о возвращении в Премьер-лигу – испорчена. Известна причина
Конфликты на поле и вне его
фото - Getty Images
"Сандерленд" занимает седьмое место в Чемпионшипе и стремится присоединиться к Премьер-лиге в следующем сезоне.
13 января состоялся матч. в котором "Сандерленд" проиграл "Ипсвичу" со счетом 2:1. В конце матча болельщики поссорились между собой.
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Клуб не имел нападающего, который бы забивал мячи в ворота соперника. Поэтому болельщики во время игры скандировали: "Мы хотим форварда, мы хотим форварда". Это были выкрики, которые не мог бы не услышать главный тренер Майкл Бил.
По информации Тelegraph, конфликты происходят и внутри клуба. Они мешают сосредотачиваться на игре. Из-за чего команда может не попасть в АПЛ.
"Лестер" идет в Чемпионшипе первым (65 очков), "Сандерленд" - 7-м (40).
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