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Официально: Кристал Пэлас назначил нового главного тренера вместо Ходжсона
Оливер Гласнер стал главным тренером английского клуба
Оливер Гласнер возглавит "Кристал Пэлас" вместо
49-летний австриец подписал контракт с клубом до конца сезона 2025/2026.
Гласнер руководил "Айнтрахтом" из Франкфурта, который достиг исторического успеха, выиграв Лигу Европы УЕФА 2021/22.
"Я рад приветствовать Оливера в клубе. Мы считаем, что он именно тот тренер, который сможет вывести команду вперед", - сказал председатель правления "Кристал Пэлас" Стив Периш.
Welcome to Palace, Oliver Glasner ????????????— Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 19, 2024
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