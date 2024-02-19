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Официально: Кристал Пэлас назначил нового главного тренера вместо Ходжсона

Англия

Оливер Гласнер стал главным тренером английского клуба

Официально: Кристал Пэлас назначил нового главного тренера вместо Ходжсона

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Оливер Гласнер возглавит "Кристал Пэлас" вместо Роя Ходжсона, который сегодня, 19 февраля ушел в отставку.

49-летний австриец подписал контракт с клубом до конца сезона 2025/2026.

Гласнер руководил "Айнтрахтом" из Франкфурта, который достиг исторического успеха, выиграв Лигу Европы УЕФА 2021/22.

"Я рад приветствовать Оливера в клубе. Мы считаем, что он именно тот тренер, который сможет вывести команду вперед", - сказал председатель правления "Кристал Пэлас" Стив Периш.

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Рой Ходжсон Кристал Пэлас (Лондон) Оливер Гласнер
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Источник:
Crystal Palace
Опубликовал: Екатерина Власова
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