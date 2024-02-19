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Манчестер Сити – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Гвардиола очень зол после потери очков с "Челси"
Getty Images / Global Images Ukraine
В субботу команда Почеттино оборвала серию "Манчестер Сити" из 11 победных матчей подряд. Учитывая то, что "горожанам" эти очки были необходимы, чтобы сохранять преимущество над "Ливерпулем" по потерянным баллам, тот результат действительно сильно ударил по уверенности команды.
После подобного мы ожидаем агрессивный и уверенный в себе "Сити". Две недели назад они уже обыграли "Брентфорд" со счетом 3:1. Теперь все будет происходить у них дома, задача стала даже легче.
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени во вторник, 20 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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