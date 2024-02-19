Манчестер Сити – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В субботу команда Почеттино оборвала серию "Манчестер Сити" из 11 победных матчей подряд. Учитывая то, что "горожанам" эти очки были необходимы, чтобы сохранять преимущество над "Ливерпулем" по потерянным баллам, тот результат действительно сильно ударил по уверенности команды.

После подобного мы ожидаем агрессивный и уверенный в себе "Сити". Две недели назад они уже обыграли "Брентфорд" со счетом 3:1. Теперь все будет происходить у них дома, задача стала даже легче.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени во вторник, 20 февраля.

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