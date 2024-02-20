Манчестер Сити – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

На прошлых выходных норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд упустил сразу несколько моментов во встрече против "Челси" и при показателе в 1.81 ожидаемых голов (xG), он не забил ни одного гола.

После матча он откровенно показывал свое недовольство и это наталкивает на мысль, что вся злость Эрлинга будет направлена на следующего соперника, а это "Брентфорд". Сколько голов от норвежца мы сегодня увидим?

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени во вторник, 20 февраля.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Английская Премьер-лига. 18 тур (перенесенный матч).

20 февраля. 21:30. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Дарен Ингленд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Брентфорд" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.