  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Злой Эрлинг Холанд

Манчестер Сити – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

На прошлых выходных норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд упустил сразу несколько моментов во встрече против "Челси" и при показателе в 1.81 ожидаемых голов (xG), он не забил ни одного гола.

После матча он откровенно показывал свое недовольство и это наталкивает на мысль, что вся злость Эрлинга будет направлена на следующего соперника, а это "Брентфорд". Сколько голов от норвежца мы сегодня увидим?

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени во вторник, 20 февраля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Английская Премьер-лига. 18 тур (перенесенный матч).

20 февраля. 21:30. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Дарен Ингленд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Брентфорд"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Томас Франк - о Фодене: Он может получить Золотой мяч
yellow-arrow
Ливерпуль заинтересован в трансфере защитника Кристал Пэлас
yellow-arrow
Трансферный бюджет Манчестер Юнайтед летом будет ограничен
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Брентфорд (Лондон) АПЛ Манчестер Сити Пеп Гвардиола Где смотреть футбол Егор Ярмолюк Томас Франк смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости