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Манчестер Сити – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Злой Эрлинг Холанд
Getty Images / Global Images Ukraine
На прошлых выходных норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд упустил сразу несколько моментов во встрече против "Челси" и при показателе в 1.81 ожидаемых голов (xG), он не забил ни одного гола.
После матча он откровенно показывал свое недовольство и это наталкивает на мысль, что вся злость Эрлинга будет направлена на следующего соперника, а это "Брентфорд". Сколько голов от норвежца мы сегодня увидим?
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени во вторник, 20 февраля.
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Английская Премьер-лига. 18 тур (перенесенный матч).
20 февраля. 21:30. Манчестер. "Этихад"
Главный судья: Дарен Ингленд (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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