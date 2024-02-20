Гвардиола извинился перед Филлипсом за обвинения в лишнем весе

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола принес извинения полузащитнику "горожан" Калвину Филлипсу за критику в адрес игрока из-за наличия у него лишнего вес после возвращения из расположения сборной Англии на чемпионате мира в декабре 2022 года.

"Да, мне жаль. Извиниться раз в восемь лет - это неплохо. Я сожалею и приношу ему извинения", — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

Филлипс перешёл в "Сити" из "Лидса" за 42 миллиона фунтов в июле 2022 года. На данный момент Калвин пребывает в полугодичной аренде в "Вест Хэме".

В текущем сезоне 28-летний хавбек принял участие в 14 матчах во всех турнирах, и отметился одним голом.