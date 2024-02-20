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Гвардиола извинился перед Филлипсом за обвинения в лишнем весе
Пеп извинился за давний инцидент
Caught Offside
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола принес извинения полузащитнику "горожан" Калвину Филлипсу за критику в адрес игрока из-за наличия у него лишнего вес после возвращения из расположения сборной Англии на чемпионате мира в декабре 2022 года.
"Да, мне жаль. Извиниться раз в восемь лет - это неплохо. Я сожалею и приношу ему извинения", — приводит слова Гвардиолы The Guardian.
Филлипс перешёл в "Сити" из "Лидса" за 42 миллиона фунтов в июле 2022 года. На данный момент Калвин пребывает в полугодичной аренде в "Вест Хэме".
В текущем сезоне 28-летний хавбек принял участие в 14 матчах во всех турнирах, и отметился одним голом.
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