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АПЛ. Манчестер Сити – Брентфорд 1:0. Очень тяжелые три балла для Гвардиолы

Англия
Обновлено

Ошибка Кристофера Айера стала роковой для "пчел"

АПЛ. Манчестер Сити – Брентфорд 1:0. Очень тяжелые три балла для Гвардиолы

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

После того, как на прошлых выходных команда Пепа Гвардиолы уже потеряла очки в матче против "Челси" и по сути потеряла свое виртуальное лидерство в таблице по потерянным очкам, шансов на ошибку у них практически не оставалось. На этот раз к ним в гости приехал неприятный "Брентфорд", который хоть и не выделяется надежностью в обороне, но умеет неплохо контратаковать и который наносил "горожанам" последнее домашнее поражение в чемпионате, было это еще в 2022 году. "Пчелы" хотели повторить этот подвиг, а хозяева сделать все возможное, чтобы снова вернуться на победный путь после недоразумения с "Челси".

Впрочем, в первом тайме мы снова не увидели уже привычный и легкий "Манчестер Сити", это была игра команды, которая понимает, что нужно делать, но не может это выполнить по разным причинам. Интересные моменты в начале встречи были у "Брентфорда". Сначала Висса отдал классный пас из глубины на Франка Оньеку, который вышел на свидание с Эдерсоном, впрочем пробил точно в бразильца. Впоследствии был неплохой удар со штрафного от Тоуни, правда круглый пролетел над девяткой.

АПЛ. Манчестер Сити – Брентфорд 1:0. Очень тяжелые три балла для Гвардиолы - изображение 1

Интересные моменты у ворот Флеккена мы увидели только под конец первой половины встречи: удар головой от Рубена Диаша, абсолютно убийственный удар от Оскара Бобба, который буквально с линии ворот вынул Бен Ми. То есть интересные комбинации от "горожан" все же проходили, но это было настолько необычно нечасто, что снова хотелось задать несколько вопросов Пепу Гвардиоле и выбору его стартового плана. Здесь уже вопрос не в реализации, а скорее в выводе собственных игроков на ударные позиции. С этим были проблемы и нужно было что-то менять во втором тайме.

Однако во второй половине встречи особых изменений в игре команды Пепа мы не увидели. Уже потом наставник решил менять все заменами и вместо молодого Оскара Бобба на фланге появился Жереми Доку. Впрочем, все болельщики на стадионе ждали выхода другого бельгийца, Кевина Де Брюйне, который был на скамейке запасных. Чувствовалось, что необходимо активнее насыщать четырнадцатую зону перед штрафной площадкой, чтобы хоть как-то уменьшить давление на Эрлинга Холанда, которого линия обороны "пчел" съедала и даже не замечала.

От того куда забавнее выглядело то, как именно норвежец и открыл счет в этой встрече. Передача из глубины от Альвареса нашла ногу Холанда, впрочем Эрлинг не очень удачно принял круглого и достаточно далеко отпустил от себя мяч. Казалось, что Айер сможет легко перехватить мяч, но Кристофер поскользнулся, открыв Холанду путь к воротам. Выход один на один с Флеккеном и это 1:0, хотя ничего особенного "горожане" до этого гола не показывали. Однако они впереди и этот гол наконец снял давление, которое охватывало весь стадион до этой минуты.

АПЛ. Манчестер Сити – Брентфорд 1:0. Очень тяжелые три балла для Гвардиолы - изображение 2

Впоследствии Эрлинг даже оформил дубль после красивой комбинации и передачи от Кайла Уокера, однако у флангового защитника "горожан" еще перед этим зафиксировали офсайд. В итоге ВАР подтвердил правильность этого решения. На какое-то большое наступление в конце матча с целью сравнять счет у команды Томаса Франка банально не хватило сил. У них был отличный план, который они почти идеально воплотили на поле, но вмешались случайности и то, как поскользнулся Аер в ответственный момент, стало роковой ошибкой.

В итоге "Сити" забирает свои три балла благодаря единственному голу от Холанда, но вряд ли Пеп Гвардиола будет очень доволен после игры, будет интересно послушать его пресс-конференцию. А пока они выходят на вторую строчку в турнирной таблице, расстояние до "Ливерпуля" составляет 1 балл. У "пчел" 25 очков, столько же и у "Кристал Пэлас", который они опережают только по разнице забитых и пропущенных.

АПЛ, 18-й тур

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Дарен Ингленд (Англия)

"Манчестер Сити" — "Брентфорд" 1:0

Гол: Холанд (71)

"Манчестер Сити": Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Аканджи — Родри, Силва — Фоден, Альварес (Ковачич, 89), Бобб (Доку, 62) « Холанд

"Брентфорд": Флеккен — Занка, Айер, Ми — Рорслев (Годдос, 89), Оньека (Дамсгор, 89), Норгор, Янельт (Йенсен, 78), Регилон (Льюис-Поттер, 78) — Тоуни, Висса (Мопе, 68)

Предупреждения: Стоунз (45+2), Уокер (83) — Ми (45+2), Висса (60), Тоуни (68), Флеккен (90+7)

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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
20.02.2024 в 23:40
Той випадок що різниця у класі далася взнаки МаСтеровиті вийшли... та ми вас пішки, а воно не виходить До того ж голкіпер гостей пару СЕЙВИЩИВ продемонстрував, хоча і Едерсону пару раз доводилося виручати. Грали на холостих ледь такий і результат не отримали! Поки в АПЛ найзапекліша боротьба за чемпіонство! Утім по лаві скоріш МС цей забіг виграє.
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
20.02.2024 в 23:40
Той випадок що різниця у класі далася взнаки МаСтеровиті вийшли... та ми вас пішки, а воно не виходить До того ж голкіпер гостей пару СЕЙВИЩИВ продемонстрував, хоча і Едерсону пару раз доводилося виручати. Грали на холостих ледь такий і результат не отримали! Поки в АПЛ найзапекліша боротьба за чемпіонство! Утім по лаві скоріш МС цей забіг виграє.
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