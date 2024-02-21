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Гвардиола объяснил, почему де Брюйне провёл весь матч с Брентфордом на скамейке запасных

Англия

Объяснение вышло довольно простым

Гвардиола объяснил, почему де Брюйне провёл весь матч с Брентфордом на скамейке запасных

Getty Images / Global Images Ukraine

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Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил отсутствие на поле полузащитника команды Кевина де Брёйне в перенесённом поединке 18-го тура английской Премьер-лиги против "Брентфорда" (1:0).

"Сегодня мы не задействовали Кевина, потому что у него проблемы с подколенными сухожилиями.

Он в порядке. Это скорее осторожность и профилактика, чем что-либо еще. Он не чувствовал себя комфортно, и врачи сказали, что существует некоторый риск", - цитирует Гвардиолу Daily Mail.

Напомним, бельгиец совсем недавно вернулся после травмы подколенного сухожилия, которую он получил на 23-й минуте первого матча "горожан" в АПЛ в этом сезоне против "Бёрнли" (3:0).

После этого Де Брюйне перенес операцию и пропустил пять месяцев игры. На поле Кевин вернулся в матче Кубка Англии против "Хаддерсфилда" (5:0) 7 января.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Бураков
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