Лэмпард: Почеттино - последний человек, которого можно обвинять в неудачах Челси

Бывший главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард выразил поддержку нынешнему наставнику "аристократов" Маурисио Почеттино.

"Когда Почеттино пришел в "Челси" - клуб уже находился в состоянии упадка. Можно было поставить кого угодно на его место, хоть Пепа Гвардиолу - не думаю, что он бы смог так быстро показать нужный результат.

Считаю Почеттино последним человеком, которого можно обвинять в текущем положении "Челси". Не уверен, что согласился бы сейчас их возглавить.

Он усердно работает, и мне кажется, что он сможет выстроить игру. Ему нужно время. Иногда критика в его адрес оправдана, но он делает всё, на что способен", — сказал Лэмпард.