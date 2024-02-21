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Вице-президент Фулхэма о Жоау: Я хотел бы, чтобы он оставался в команде как можно дольше
Жоау Пальинья может покинуть лондонский клуб
Getty Images / Global Images Ukraine
Вице-президент "Фулхэма" Тони Хан высказался об опорном полузащитнике команды Жоау Пальинья.
"Я хотел бы, чтобы он оставался здесь как можно дольше, но если поступит предложение, которое будет выгодно для всех сторон. Я думаю, что тогда мы должны обсудить это с игроком", - сказал Тони в интервью Talksport.
Пальинья был близок к тому, чтобы покинуть "Фулхэм" прошлым летом, но сделка в последний момент сорвалась.
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