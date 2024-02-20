Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Холанд забивал всем своим соперникам в АПЛ
То же самое удалось осуществить только Харри Кейну
Getty Images / Global Images Ukraine
Бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забивал каждой команде, с которой играл в АПЛ.
Сегодня, 20 февраля, нападающему на 71-й минуте матча против "Брентфорда" удалось забить гол (1:0).
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Холанд - второй футболист Премьер-Лиги, забивший каждому клубу, с которым играл. Ранее такое удалось осуществить только Гарри Кейну - 32 из 32.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Чигринский пропал из списка игроков Шахтера на официальном сайте клуба
- Два Шевченко, Лужный, Монзуль, Баранка и другие. Известен новый состав комитетов УАФ
- Шахтер объявил о возвращении болельщиков на домашние матчи
- Гвардиола рассказал, кого считает лучшим полузащитником мира "с большим отрывом"
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн