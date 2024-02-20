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Холанд забивал всем своим соперникам в АПЛ

Англия
Обновлено

То же самое удалось осуществить только Харри Кейну

Холанд забивал всем своим соперникам в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забивал каждой команде, с которой играл в АПЛ.

Сегодня, 20 февраля, нападающему на 71-й минуте матча против "Брентфорда" удалось забить гол (1:0).

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Холанд - второй футболист Премьер-Лиги, забивший каждому клубу, с которым играл. Ранее такое удалось осуществить только Гарри Кейну - 32 из 32.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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