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Юрген Клопп назвал самый ценный для себя трофей
Комментарий немца перед финалом Кубка Лиги
Фото: twitter.com/LFC
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп порассуждал на тему финальных матчей и главных спортивных наград.
"Я, пожалуй, единственный человек на планете, который празднует выход в финал. Если ты проиграешь финал - он не сможет удалить всё, что было до него. Я никогда этого не понимал. У меня было много возможностей справляться с проигрышами в финале. Это не здорово, но я усвоил это спустя годы.
Я большой поклонник Олимпийских игр. Выиграть серебряную медаль во всех этих видах спорта – это так замечательно, но в футболе – совсем нет. Некоторые игроки даже не вешают ее себе на шею. Для меня лично серебряная медаль - это хорошо, но я предпочитаю золото. Победа в Премьер-лиге - самая особенная медаль для меня", - цитирует Клоппа Liverpool News.
25 февраля у Клоппа будет возможность завоевать очередной трофей с "мерсисайдцами" - в 17:00 по киевскому времени его подопечные сыграют против лондонского "Челси" в финале Кубка Лиги.
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