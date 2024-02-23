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Fourfourtwo опубликовал список лучших игроков в истории британского футбола

Англия
Обновлено

Из нынешней эпохи в топ-3 нет никого

Fourfourtwo опубликовал список лучших игроков в истории британского футбола

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Аналитики известного издания FourFourTwo составили рейтинг лучших британских футболистов за всю историю.

Первое место в списке занял экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Джордж Бест. Вторая строчка осталась за Кенни Далглишем ("Ливерпуль"), а замкнул топ-3 недавно умерший Бобби Чарльтон ("МЮ").

Десятка лучших британских игроков всех времён по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:

1. Джордж Бест (Северная Ирландия)
2. Кенни Далглиш (Шотландия)
3. Бобби Чарльтон (Англия)
4. Бобби Мур (Англия)
5. Гарет Бэйл (Уэльс)
6. Уэйн Руни (Англия)
7. Кевин Киган (Англия)
8. Гарри Кейн (Англия)
9. Джимми Гривз (Англия)
10. Джон Чарльз (Уэльс)

Также стоит отметить попадание в общий рейтинг из 34-футболистов Иана Раша (11-й), Пола Гаскойна (17-й), Райана Гиггза (18-й), Дэвида Бекхэма (19-й), Алана Ширера (21-й), Фрэнка Лэмпарда (28-й), Стивена Джеррарда (30-й) и Гари Линекера (31-й).

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Источник:
FFT
Опубликовал: Александр Бураков
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