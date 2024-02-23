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Опубликована информация об отступных Холанда в Манчестер Сити

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Сумма отступных ближе к 100 млн фунтов, чем к 200

Опубликована информация об отступных Холанда в Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

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Опубликована информация об отступных Эрлинга Холанда в "Манчестер Сити". Точные детали контракта неизвестны, но, как пишет The Athletic, в нем несколько пунктов с отступными.

Один из них мог вступить в силу этим летом, но перестал действовать после того, как Пеп Гвардиола продлил контракт с "Манчестер Сити".

В будущем активируются другие клаусулы, причем их сумма ближе к 100 млн фунтов, чем к 200 млн. Это усложняет потенциальные переговоры между Холандом и "Ман Сити" по новому контракту, но стороны все равно готовы к обсуждению этого вопроса.

Кроме того, эти пункты будут иметь значение, только если сам Холанд захочет уйти. По последним данным, форвард об этом пока не думает.

В частных беседах близкие к нему люди смеются над информацией о возможном переходе в "Реал". Несмотря на это, уже давно известно, что Холанду всегда нравилась мысль о том, чтобы когда-то поиграть за "Мадрид".

В этом сезоне у 23-летнего нападающего 22 гола и пять результативных передач в 28 матчах за "Манчестер Сити".

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
theathletic
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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