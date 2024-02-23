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Новый владелец МЮ собирается провести перестройку состава летом - клуб могут покинуть 11 игроков

Англия

Намечаются большие изменения в составе красных дьяволов

Новый владелец МЮ собирается провести перестройку состава летом - клуб могут покинуть 11 игроков

Voetbal International

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"Манчестер Юнайтед" готов провести масштабную чистку состава этим летом, чтобы ускорить прогресс на поле под руководством нового миноритарного владельца сэра Джима Рэтклиффа, сообщает ESPN.

По информации источника, у "манкунианцев" есть необходимая сумма, которую можно потратить в следующее трансферное окно, но есть опасения по поводу финансового положения клуба и потенциального нарушения правил прибыли и устойчивого развития АПЛ.

Основная тема переговорм между Рэтклиффом и директором INEOS сэром Дэйвом Брэйлсфордом была сосредоточены на необходимости увеличить клубный бюджет за счёт летних продаж.

Под вопросом стоит будущее 11 игроков первой команды, включая Кристиана Эриксена, Рафаэля Варана, Каземиро, Гарри Магуайра, Скотта Мактоминея, Аарона Ван-Биссаку и Виктора Линделефа. Антони Марсьяль уйдёт в роли свободного агента в связи с истечением контракта.

Кроме того, "МЮ" намерен расстаться с некоторыми игроками, которые сейчас находятся в аренде. В их число входят Джейдон Санчо, Донни ван де Бек, Факундо Пельистри и Брэндон Уильямс.

Летом "Юнайтед" надеется подписать нападающего и защитника, а также повысить общий уровень состава.

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Источник:
Man United
Опубликовал: Александр Бураков
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