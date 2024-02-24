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Арсенал – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Неужели третий разгром подряд?
Getty Images / Global Images Ukraine
Прошлые два матча в рамках Английской Премьер-лиги команда Микеля Артеты разгромно выиграла у "Бернли" и "Вест Хэма", отправив в их ворота 5 и 6 голов соответственно.
На этот раз соперник будет серьезнее, да и "канониры" уже успели проиграть "Порту" в Лиге Чемпионов, однако почему бы не выплеснуть злость за то поражение в среду вот здесь, в игре с "Ньюкаслом"? Вполне возможно, так и будет.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 24 февраля.
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Английская Премьер-лига. 26 тур.
24 февраля. 22:00. Лондон. "Эмирейтс"
Главный судья: Пол Тирни (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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