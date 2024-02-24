Арсенал – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Прошлые два матча в рамках Английской Премьер-лиги команда Микеля Артеты разгромно выиграла у "Бернли" и "Вест Хэма", отправив в их ворота 5 и 6 голов соответственно.

На этот раз соперник будет серьезнее, да и "канониры" уже успели проиграть "Порту" в Лиге Чемпионов, однако почему бы не выплеснуть злость за то поражение в среду вот здесь, в игре с "Ньюкаслом"? Вполне возможно, так и будет.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 24 февраля.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Английская Премьер-лига. 26 тур.

24 февраля. 22:00. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Арсенал" — "Ньюкасл" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.