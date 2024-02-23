Тен Хаг: Мы должны наверстать упущенное и попасть в Лигу чемпионов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг на предматчевой пресс-конференции высказался о Лиге чемпионов.

"Мы знаем причины, почему мы не попали туда сейчас. Мы должны наверстать упущенное".

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"Сейчас каждая игра - это финал, потому что мы должны попасть в Лигу чемпионов. Игроки хотят этого", - добавил Эрик.

Напомним, что ближайший матч "Манчестер Юнайтед" состоится 24 февраля, они сыграют против "Фулхэма". Начало - в 17:00 по киевскому времени.

