Мейсон Гринвуд мечтает вернуться в Манчестер Юнайтед

Вингер "Манчестер Юнайтед", ныне выступающий за "Хетафе" на правах аренды, Мейсон Гринвуд мечтает о возвращении в английский клуб.

Игрок считает "МЮ" лучшим в мире, и если у него появился бы шанс вернуться в клуб, он бы радостью это сделал.

Мейсон в Ла Лиге в этом сезоне сыграл 21 матч, в которых забил 5 голов и отдал 5 ассистов.