  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Мейсон Гринвуд мечтает вернуться в Манчестер Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мейсон Гринвуд мечтает вернуться в Манчестер Юнайтед

Англия

Вингер намерен вернуться в английский клуб

Мейсон Гринвуд мечтает вернуться в Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images

Новина українською

Вингер "Манчестер Юнайтед", ныне выступающий за "Хетафе" на правах аренды, Мейсон Гринвуд мечтает о возвращении в английский клуб.

Игрок считает "МЮ" лучшим в мире, и если у него появился бы шанс вернуться в клуб, он бы радостью это сделал.

Мейсон в Ла Лиге в этом сезоне сыграл 21 матч, в которых забил 5 голов и отдал 5 ассистов.

Читайте такжеВладелец акций Манчестер Юнайтед рассказал о будущем арендованных игроков команды
По теме
yellow-arrow
Тен Хаг - о владельце акций МЮ: Мы с ним очень похожи
yellow-arrow
Гвардиола - о Де Брюйне: Он не травмирован. Я не знаю, было ли это правильное решение
yellow-arrow
Тренер Астон Виллы - о жеребьевке 1/8 финала ЛК: Мы будем рады сыграть с Аяксом
Хетафе Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости