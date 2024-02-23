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Мейсон Гринвуд мечтает вернуться в Манчестер Юнайтед
Вингер намерен вернуться в английский клуб
Фото: Getty Images
Вингер "Манчестер Юнайтед", ныне выступающий за "Хетафе" на правах аренды, Мейсон Гринвуд мечтает о возвращении в английский клуб.
Игрок считает "МЮ" лучшим в мире, и если у него появился бы шанс вернуться в клуб, он бы радостью это сделал.
Мейсон в Ла Лиге в этом сезоне сыграл 21 матч, в которых забил 5 голов и отдал 5 ассистов.
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Источник:DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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