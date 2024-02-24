АПЛ. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:2. Закономерный результат

Английская Премьер-лига, 26 тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Майкл Оливер

“Манчестер Юнайтед” в этом сезоне часто вынужден играть с большим количеством травмированных игроков. Однако потеря Хойлунда в сегодняшнем матче стала роковой. На острие атаки вместо лучшего бомбардира МЮ в сезоне играл Рашфорд, в то время как на фланге вышел 19-летний дебютант основного состава Омари Форсон. Оба не слишком поразили.

А вот кто удивил – это "Фулхэм". Они держали оборону соперников в напряжении все 100 минут (с учетом компенсированного времени). Первую половину первого тайма "дачники" настолько контролировали развитие событий матча, что хозяева "Олд Траффорд" ни разу не пробили по воротам соперника.

А вот у "дачников" по состоянию на 21 минуту было два хороших момента. В одном из них Ивоби завершал контратаку, но не попал в свободный угол, а впоследствии удар Муниза головой с отскоком от газона в эффектном прыжке потащил Онана.

Уже в финальные 15 минут первого тайма начались качели с моментами у обеих ворот. Наиболее опасными были удары Далота и того же Муниза – они попали в штанги. Также Гарначо и Перейра заострялись ударами, но в этих случаях на высоте играли голкиперы.

После перерыва “дачники” продолжили гнуть свою линию. А вот "Манчестер Юнайтед" хоть и гораздо больше владел мячом, однако это было далеко от чужих ворот.

На 64 минуте Рид случайно пробил под перекладину (в том моменте он навешивал), но Онана успел сориентироваться. Правда, именно после этого углового гости открыли счет. Бесси из пределов штрафной расстрелял ворота "манкунианцев", забив свой дебютный гол в АПЛ.

"Фулхэм" прекрасно применял контратаки, однако реализация сильно хромала. Гости могли не раз забивать с игры: вмешивались то Онана, то неточность. "Манчестер Юнайтед" старался играть за счет позиционных выпадов, но опасность у чужих ворот приносили стандарты. Поначалу Магуайр не реализовал отличный момент, оказавшись перед воротами, однако через несколько минут все-таки забил. Удар Фернандеша Лено парировал, а Харри первым был на добивании.

Ничья в таком матче была бы отличным результатом для "манкунианцев". Правда, контратаки в компенсированное время они не перестали пропускать.

На 90+5 минуте Муниз должен был завершать контрнаступление, но его удар головой полетел мимо стойки. А вот через две минуты Ивоби после передачи Траоре все-таки реализовал свой шанс, пробив из пределов штрафной в левый угол. Четвертый гол Алекса за "Фулхэм". Это столько же, сколько в “Эвертоне” за прошедшие два сезона.

"Фулхэм" крепче закрепился на 12 позиции, подобравшись к "Вулверхэ мптону" и "Челси" на расстояние трех очков. МЮ запихнул себе палки в колеса в контексте борьбы за зону Лиги чемпионов. Теперь отрыв от нее составляет снова восемь зачетных пунктов.

Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:2

Голы: Магуайр 89 – Бесси 65, Ивоби 90+7

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Варан, Магуайр, Линделоф (Антони 90+9) – Мэйну (Диалло 80), Каземиро (Мактоминей 53) – Гарначо, Фернандеш, Рашфорд – Форсон (Эриксен 53)

Фулхэм: Лено – Робинсон, Бесси, Адарабиойо, Кастань – Лукич, Г. Рид (Траоре 77) – Ивоби, Перейра (Кейрни 68), Уилсон (Диоп 81) – Муниз

Предупреждения: Магуайр 36, Фернандеш 90+10 – Адарабио 25, Перейра 42, Уилсон 45+2, Лено 90, Кейрни 90+10