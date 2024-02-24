Ивоби – о голе и победе над Манчестер Юнайтед: Это на память

Нападающий "Фулхэма" Алекс Ивоби поделился эмоциями после своего победного гола в ворота "Манчестер Юнайтед" на 90+7 минуте.

Я на седьмом небе от счастья, что вернулся в команду и одержал победу - лучшего ощущения не найти. Мы чувствуем, что играли очень хорошо, и в последнее время играли очень хорошо. Дело лишь в том, чтобы достичь результата.

Я чувствовал, что вратарь думал, что я закручу мяч в дальний угол, но я посмотрел ему в глаза и положил мяч под ближнюю стойку.

Победа придаст нам уверенности и, надеюсь, даст толчок вперед. Эмоции у всех высокие, и нам придется успокоиться, но это придаст нам уверенности.

Это победа на память.