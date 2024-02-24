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Ивоби – о голе и победе над Манчестер Юнайтед: Это на память
Стал героем матча
Фото: Premier League
Нападающий "Фулхэма" Алекс Ивоби поделился эмоциями после своего победного гола в ворота "Манчестер Юнайтед" на 90+7 минуте.
Я на седьмом небе от счастья, что вернулся в команду и одержал победу - лучшего ощущения не найти. Мы чувствуем, что играли очень хорошо, и в последнее время играли очень хорошо. Дело лишь в том, чтобы достичь результата.
Я чувствовал, что вратарь думал, что я закручу мяч в дальний угол, но я посмотрел ему в глаза и положил мяч под ближнюю стойку.
Победа придаст нам уверенности и, надеюсь, даст толчок вперед. Эмоции у всех высокие, и нам придется успокоиться, но это придаст нам уверенности.
Это победа на память.
"Фулхэм" находится на 12-м месте АПЛ. Следующую игру команда проведет против "Брайтона" 2-го марта.
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