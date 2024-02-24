Челси – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Лиги

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик не выходил на поле в составе своей команды в последних трех матчах. Последний раз он был на поле именно в матче против "Ливерпуля" на "Энфилде", когда вышел на замену в перерыве матча.

Вряд ли стоит рассчитывать на его появление с первых минут, но на замену, почему бы нет? Это будет первый финал для украинца в Англии и мы надеемся, что он примет в нем участие.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в воскресенье, 25 февраля.

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