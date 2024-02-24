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Челси – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Лиги

Англия

А Мудрика мы увидим?

Челси – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик не выходил на поле в составе своей команды в последних трех матчах. Последний раз он был на поле именно в матче против "Ливерпуля" на "Энфилде", когда вышел на замену в перерыве матча.

Вряд ли стоит рассчитывать на его появление с первых минут, но на замену, почему бы нет? Это будет первый финал для украинца в Англии и мы надеемся, что он примет в нем участие.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в воскресенье, 25 февраля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Челси" — "Ливерпуль"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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