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Челси – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Лиги
Будет ли первый трофей для Почеттино в Англии?
Getty Images / Global Images Ukraine
Аргентинский наставник "Челси" далеко не первый год работает в Англии и за все годы своей карьеры как в "Саутгемптоне", так и в "Тоттенхэме", он ни разу не выигрывал какой-то трофей.
Его карьеру во Франции выносим за скобки, говорим именно об Англии. Это большой шанс для Почеттино наконец взять свой первый трофей в не чужой для себя стране. Вот только соперником выступает "Ливерпуль" и его команда точно не выглядит фаворитом на чашку.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в воскресенье, 25 февраля.
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Кубок Английской Лиги. Финал.
25 февраля. 17:00. Лондон. "Уэмбли"
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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