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Челси – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Лиги

Англия

Будет ли первый трофей для Почеттино в Англии?

Челси – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Аргентинский наставник "Челси" далеко не первый год работает в Англии и за все годы своей карьеры как в "Саутгемптоне", так и в "Тоттенхэме", он ни разу не выигрывал какой-то трофей.

Его карьеру во Франции выносим за скобки, говорим именно об Англии. Это большой шанс для Почеттино наконец взять свой первый трофей в не чужой для себя стране. Вот только соперником выступает "Ливерпуль" и его команда точно не выглядит фаворитом на чашку.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в воскресенье, 25 февраля.

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Кубок Английской Лиги. Финал.

25 февраля. 17:00. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Челси" — "Ливерпуль"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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