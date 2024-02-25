Челси – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Лиги

Аргентинский наставник "Челси" далеко не первый год работает в Англии и за все годы своей карьеры как в "Саутгемптоне", так и в "Тоттенхэме", он ни разу не выигрывал какой-то трофей.

Его карьеру во Франции выносим за скобки, говорим именно об Англии. Это большой шанс для Почеттино наконец взять свой первый трофей в не чужой для себя стране. Вот только соперником выступает "Ливерпуль" и его команда точно не выглядит фаворитом на чашку.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в воскресенье, 25 февраля.

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Кубок Английской Лиги. Финал.

25 февраля. 17:00. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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