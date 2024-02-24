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Гвардиола: Я обожаю своих игроков - они супермены

Англия

У этого тренера всегда интересные интервью

Гвардиола: Я обожаю своих игроков - они супермены

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гваридола не скрывает радости от выездной победы над "Борнмутом" (0:1). Но, не впервые, жалуется на очень плотный график.

Я обожаю своих игроков - они супермены. Они такие хорошие. Они [Борнмут] имели семь дней на подготовку к игре, а мы всегда имеем меньше. Поэтому когда люди говорят, что вы играете в одинаковых условиях в Премьер-лиге, нет, нет - у нас нет такого же равенства, у нас гораздо больше игр, чем у других, и это трудное место. Они фантастическая команда, они выиграли 3:0 на "Олд Траффорд".

Мы требуем слишком много от наших игроков, но они отвечают. Я знаю, что люди говорят "они зарабатывают много денег", но это слишком много [график]. Честно говоря. Но бизнес должен продолжаться, и меня каждый раз удивляет, как мы все еще существуем. У них невероятный характер и они настолько конкурентоспособны, что даже когда они устали, они выкладываются на полную.

Наши поклонники должны гордиться этими ребятами. Последние 10-15 минут были тяжелыми - мы выиграли Требл, и люди думают, что мы должны выигрывать каждую игру 4:0, 5:0, но это не так. Мы надеемся, что вскоре у нас будет неделя выходных, чтобы освежить наши мысли и ноги.

"Манчестер Сити" продолжает участвовать в гонке за трофей АПЛ. Сейчас команда на 2-м месте, с отставанием до первой строчки в 1 очко.

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Источник:
skysports.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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