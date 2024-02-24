  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренер Борнмута Ираола: Против Ман Сити тяжело добыть результат
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Борнмута Ираола: Против Ман Сити тяжело добыть результат

Англия

Не поспоришь

Тренер Борнмута Ираола: Против Ман Сити тяжело добыть результат

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Irina R. Hipolito/Europa Press

Новина українською

Менеджер "Борнмута" Андони Ираола расстроен поражением от "Манчестер Сити" (0:1), ведь его команда уступила несмотря на хорошую игру.

Даже когда вы играете хорошо и давите на них - во втором тайме, я думаю, они страдали - вы должны использовать свои шансы и быть более клиничными.

Это был тип игры, которого мы ожидали. Мы хорошо играли в течение 25 минут, а затем начали терять высокий прессинг, поскольку устали. Они забили гол, но второй тайм был очень хорошим с нашей стороны. Но в конце нам не хватило самого главного - завершения. Во втором тайме мы были храбрыми и были близки к тому, чтобы что-то сделать, но не смогли этого сделать.

Против них очень трудно получить результат. Мы хорошо защищались, но с другой стороны, мы не завершали моменты, которые создавали. Я думаю, что мы играем хорошо. Теперь я надеюсь, что мы продолжим с таким уровнем футбола и интенсивности.

"Борнмут" размещается на 14-м месте АПЛ. Следующий матч "вишенки" проведут против "Лестера" в Кубке Англии. Игра запланирована на 27-е февраля.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Арсенал — Ньюкасл 4:1. Галопом по сороках
yellow-arrow
Гвардиола: Я обожаю своих игроков - они супермены
yellow-arrow
Вишня оказалась с косточкой. Борнмут - Манчестер Сити 0:1. Видеообзор матча
Андони Ираола Борнмут
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
skysports.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости