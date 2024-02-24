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Тренер Борнмута Ираола: Против Ман Сити тяжело добыть результат
Не поспоришь
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Irina R. Hipolito/Europa Press
Менеджер "Борнмута" Андони Ираола расстроен поражением от "Манчестер Сити" (0:1), ведь его команда уступила несмотря на хорошую игру.
Даже когда вы играете хорошо и давите на них - во втором тайме, я думаю, они страдали - вы должны использовать свои шансы и быть более клиничными.
Это был тип игры, которого мы ожидали. Мы хорошо играли в течение 25 минут, а затем начали терять высокий прессинг, поскольку устали. Они забили гол, но второй тайм был очень хорошим с нашей стороны. Но в конце нам не хватило самого главного - завершения. Во втором тайме мы были храбрыми и были близки к тому, чтобы что-то сделать, но не смогли этого сделать.
Против них очень трудно получить результат. Мы хорошо защищались, но с другой стороны, мы не завершали моменты, которые создавали. Я думаю, что мы играем хорошо. Теперь я надеюсь, что мы продолжим с таким уровнем футбола и интенсивности.
"Борнмут" размещается на 14-м месте АПЛ. Следующий матч "вишенки" проведут против "Лестера" в Кубке Англии. Игра запланирована на 27-е февраля.
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