Тренер Борнмута Ираола: Против Ман Сити тяжело добыть результат

Менеджер "Борнмута" Андони Ираола расстроен поражением от "Манчестер Сити" (0:1), ведь его команда уступила несмотря на хорошую игру.

Даже когда вы играете хорошо и давите на них - во втором тайме, я думаю, они страдали - вы должны использовать свои шансы и быть более клиничными.

Это был тип игры, которого мы ожидали. Мы хорошо играли в течение 25 минут, а затем начали терять высокий прессинг, поскольку устали. Они забили гол, но второй тайм был очень хорошим с нашей стороны. Но в конце нам не хватило самого главного - завершения. Во втором тайме мы были храбрыми и были близки к тому, чтобы что-то сделать, но не смогли этого сделать.

Против них очень трудно получить результат. Мы хорошо защищались, но с другой стороны, мы не завершали моменты, которые создавали. Я думаю, что мы играем хорошо. Теперь я надеюсь, что мы продолжим с таким уровнем футбола и интенсивности.