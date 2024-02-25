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Юлиан Нагельсманн попал в зону интересов Ливерпуля

Англия
Обновлено

Но в приоритете все равно остается Хаби Алонсо

Юлиан Нагельсманн попал в зону интересов Ливерпуля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Руководство "Ливерпуля" рассматривает Юлиана Нагельсманна как альтернативу Хаби Алонсо и Рубену Амориму. Об этом сообщает The Telegraph.

Как говориться в источнике, "Ливерпуль" продолжает искать замену Юргену Клоппу. Ранее в СМИ писали о заинтересованности "мерсесайдцев" тренером "Байера" Хаби Алонсо и "Спортинга" Рубеном Аморимом. Теперь к этому списку добавился тренера сборной Германии Юлиан Нагельсманн. Источник добавляет, что руководство "Ливерпуля" не смущает, что чемпионат Европы 2024, в котором участвует сборная Германии, завершится только в середине июля, и Нагельсманн не сможет сосредоточиться на предсезонной подготовке команды.

Напомним, Юлиан Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года.

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Ливерпуль Юлиан Нагельсманн
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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