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Юлиан Нагельсманн попал в зону интересов Ливерпуля
Но в приоритете все равно остается Хаби Алонсо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Ливерпуля" рассматривает Юлиана Нагельсманна как альтернативу Хаби Алонсо и Рубену Амориму. Об этом сообщает The Telegraph.
Как говориться в источнике, "Ливерпуль" продолжает искать замену Юргену Клоппу. Ранее в СМИ писали о заинтересованности "мерсесайдцев" тренером "Байера" Хаби Алонсо и "Спортинга" Рубеном Аморимом. Теперь к этому списку добавился тренера сборной Германии Юлиан Нагельсманн. Источник добавляет, что руководство "Ливерпуля" не смущает, что чемпионат Европы 2024, в котором участвует сборная Германии, завершится только в середине июля, и Нагельсманн не сможет сосредоточиться на предсезонной подготовке команды.
Напомним, Юлиан Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года.
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