Юлиан Нагельсманн попал в зону интересов Ливерпуля

Руководство "Ливерпуля" рассматривает Юлиана Нагельсманна как альтернативу Хаби Алонсо и Рубену Амориму. Об этом сообщает The Telegraph.

Как говориться в источнике, "Ливерпуль" продолжает искать замену Юргену Клоппу. Ранее в СМИ писали о заинтересованности "мерсесайдцев" тренером "Байера" Хаби Алонсо и "Спортинга" Рубеном Аморимом. Теперь к этому списку добавился тренера сборной Германии Юлиан Нагельсманн. Источник добавляет, что руководство "Ливерпуля" не смущает, что чемпионат Европы 2024, в котором участвует сборная Германии, завершится только в середине июля, и Нагельсманн не сможет сосредоточиться на предсезонной подготовке команды.

Напомним, Юлиан Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года.