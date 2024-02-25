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Мудрик вышел на замену в финале Кубка Англии
Счет пока 0:0
Getty Images / Global Images Ukraine
Прямо сейчас идет финал Кубка Англии между "Челси" и "Ливерпулем". Украинец Михаил Мудрик не попал в стартовый состав "синих", однако вышел на замену на 90-ой минуте. Михаил заменил Николя Джексона.
По состоянию на 90-ю минуту счет 0:0. В первом тайме арбитр из-за офсайда отменил гол Стерлинга, а втором тайме уже не засчитал, по той же причине, взятие ворот Ван Дейка.
К основному времени было компенсировано 6 минут. В случае ничьи командам предстоит дополнительное время в формате 2-х таймов по 15 минут. UA-Футбол проводит текстовую трансляцию.
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