Дети Клоппа победили миллиардеров. Челси - Ливерпуль 0:1. Видеообзор матча

"Дети Клоппа победили неудачников миллиардеров" - именно так словами Гари Невилла можно описать сегодняшний матч. Несмотря на значительные вливания руководства лондонского клуба, все же им не удается перебороть "мерсисайдскую" машину. Хотя и машиной их сейчас трудно назвать. У "Ливерпуля" сейчас отсутствует почти половина основного состава игроков, среди которых Салах, Жота, Трент, Алисон, Нуньез и другие. Еще и сегодня, усилиями Кайседо, к ним присоединился Гравенберх.

Тем не менее это не помешало ван Дейку найти свои моменты, хоть и первый его гол был отменен из-за офсайда. Челси также имел возможность открыть счет, однако та же беда постигла и Стерлинга.

Решающим стал гол Вирджила на последних секундах. Когда нет нападающих - за дело берется опытный защитник и приносит очередной трофей "Ливерпулю".

Кубок Английской Лиги. Финал

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Челси" - "Ливерпуль" 0:1 (после экстратаймов)

Гол: ван Дейк (118)

*На 33 минуте гол Рахима Стерлинга был отменен из-за офсайда

*На 60 минуте гол Вирджила ван Дейка был отменен из-за офсайда