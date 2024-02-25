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Дети Клоппа победили миллиардеров. Челси - Ливерпуль 0:1. Видеообзор матча

Англия
Обновлено

Челси - Ливерпуль ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 25.02.2024 ⋇ Кубок Лиги на UA-Футбол

Дети Клоппа победили миллиардеров. Челси - Ливерпуль 0:1. Видеообзор матча

Фото: premierleague.com

Новина українською

"Дети Клоппа победили неудачников миллиардеров" - именно так словами Гари Невилла можно описать сегодняшний матч. Несмотря на значительные вливания руководства лондонского клуба, все же им не удается перебороть "мерсисайдскую" машину. Хотя и машиной их сейчас трудно назвать. У "Ливерпуля" сейчас отсутствует почти половина основного состава игроков, среди которых Салах, Жота, Трент, Алисон, Нуньез и другие. Еще и сегодня, усилиями Кайседо, к ним присоединился Гравенберх.

Тем не менее это не помешало ван Дейку найти свои моменты, хоть и первый его гол был отменен из-за офсайда. Челси также имел возможность открыть счет, однако та же беда постигла и Стерлинга.

Решающим стал гол Вирджила на последних секундах. Когда нет нападающих - за дело берется опытный защитник и приносит очередной трофей "Ливерпулю".

Кубок Английской Лиги. Финал
Стадион: "Уэмбли" (Лондон)
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
"Челси" - "Ливерпуль" 0:1 (после экстратаймов)
Гол: ван Дейк (118)
*На 33 минуте гол Рахима Стерлинга был отменен из-за офсайда
*На 60 минуте гол Вирджила ван Дейка был отменен из-за офсайда

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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