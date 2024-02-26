Клопп - после победы в Кубке Лиги: Это самый особенный трофей за 20 лет моей карьеры

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился эмоциями после победы над "Челси" (1:0) в финале Кубка английской лиги.

"За мои 20 лет карьеры это, пожалуй, самый особенный трофей. Мне наплевать на своё наследие. Я был здесь не для того, чтобы его создавать.

Это было настолько особенно. То, что здесь произошло, было абсолютно безумием. Такие вещи невозможны. Команда, состав, академия, полная характера. Я так горжусь, что смог стать частью этого сегодняшнего вечера.

Самое безумное - то, что мы на это заслужили. У нас были удачные моменты, у них были удачные моменты. Ребята проявили себя, это было действительно круто", — цитирует Клоппа BBC.