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Клопп - после победы в Кубке Лиги: Это самый особенный трофей за 20 лет моей карьеры

Англия

Неожиданное признание

Клопп - после победы в Кубке Лиги: Это самый особенный трофей за 20 лет моей карьеры

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился эмоциями после победы над "Челси" (1:0) в финале Кубка английской лиги.

"За мои 20 лет карьеры это, пожалуй, самый особенный трофей. Мне наплевать на своё наследие. Я был здесь не для того, чтобы его создавать.

Это было настолько особенно. То, что здесь произошло, было абсолютно безумием. Такие вещи невозможны. Команда, состав, академия, полная характера. Я так горжусь, что смог стать частью этого сегодняшнего вечера.

Самое безумное - то, что мы на это заслужили. У нас были удачные моменты, у них были удачные моменты. Ребята проявили себя, это было действительно круто", — цитирует Клоппа BBC.

Напомним, в игре с "Челси" в составе "красных" приняли участие пять игроков в возрасте до 20 лет. При этом средний возраст команды по состоянию на момент завершения матча составлял меньше 22 лет.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Бураков
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