Арсенал интересуется голкипером Аякса

Лондонский "Арсенал" заинтересовался голкипером "Аякса" Диантом Рамаем.

Английский клуб рассматривает 22-летнего игрока, как потенциальную замену для Арона Рэмсдейла, если он покинет "канониров" этим летом.

Диант Рамай в этом сезоне Эредивизи провел 17 поединков, в которых пропустил 26 мячей; 3 матча отыграл на ноль.