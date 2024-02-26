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Арсенал интересуется голкипером Аякса

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Диант Рамай может перейти в АПЛ

Арсенал интересуется голкипером Аякса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" заинтересовался голкипером "Аякса" Диантом Рамаем.

Английский клуб рассматривает 22-летнего игрока, как потенциальную замену для Арона Рэмсдейла, если он покинет "канониров" этим летом.

Диант Рамай в этом сезоне Эредивизи провел 17 поединков, в которых пропустил 26 мячей; 3 матча отыграл на ноль.

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Источник:
football transfers
Опубликовал: Екатерина Власова
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