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Арсенал интересуется голкипером Аякса
Диант Рамай может перейти в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" заинтересовался голкипером "Аякса" Диантом Рамаем.
Английский клуб рассматривает 22-летнего игрока, как потенциальную замену для Арона Рэмсдейла, если он покинет "канониров" этим летом.
Диант Рамай в этом сезоне Эредивизи провел 17 поединков, в которых пропустил 26 мячей; 3 матча отыграл на ноль.
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Источник:football transfers
Опубликовал: Екатерина Власова
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