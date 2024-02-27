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Гари Невилл: Никто из тех, кто следит за Манчестер Юнайтед, не знает, что они пытаются делать

Англия

Порция критики от легенды МЮ

Гари Невилл: Никто из тех, кто следит за Манчестер Юнайтед, не знает, что они пытаются делать

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", а ныне эксперт Sky Sports Гэри Невилл считает, что руководство "манкунианцев", возможно, уже приняло решение о будущем главного тренера команды Эрика тен Хага.

"Я подозреваю, что сэр Джим Рэтклифф и Дэйв Брэйлсфорд уже знают, будет ли тен Хаг тренером в следующем сезоне. Я не могу поверить, что они будут ждать до мая, чтобы принять это решение, а затем окажутся в тупике.

В последние 10 лет клуб постоянно принимает неправильные и запоздалые решения. Никто из тех, кто следит за "Манчестер Юнайтед" - независимо от того, фанат вы или нет - не знает, что они пытаются делать каждую неделю, и это проблема.

Совершенно очевидно, что тен Хага будут оценивать по результатам последней части сезона. Также понятно, что для "МЮ" очень важно попасть в Лигу чемпионов. Подозреваю, что будет спрос и на общий уровень игровой продуктивности, и ощущение, что клуб движется в правильном направлении на поле", - цитирует Невилла Sky Sports.

После 26-и туров АПЛ "Манчестер Юнайтед" занимает 6-е место в турнирной таблице. Отрыв "красных дьяволов" от 4-й строчки, которая позволит клубу попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне, составляет 8 очков.

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Гари Невилл Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Sky
Опубликовал: Александр Бураков
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