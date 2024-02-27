Почеттино: Вчера мы узнали, что Нкунку получил травму, но нам неизвестно, когда это случилось

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о физическом состоянии полузащитника команды Кристофера Нкунку.

"Вчера мы узнали, что Нкунку получил травму, но нам неизвестно, когда это случилось. По состоянию на сегодня он выбыл на три-четыре недели. Надеюсь, что не на дольше.

Крису сейчас тяжело, так как он летал с командой на предсезонную подготовку ещё до того, как получил травму колена, а с тех пор прошло почти восемь месяцев, и даже когда он был готов снова выступать за команду - он уже не был тем же игроком, что и раньше", - цитирует аргентинца Daily Mail.