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Почеттино: Вчера мы узнали, что Нкунку получил травму, но нам неизвестно, когда это случилось

Англия

Специалист прокомментировал состояние полузащитника синих

Почеттино: Вчера мы узнали, что Нкунку получил травму, но нам неизвестно, когда это случилось

theScore

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Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о физическом состоянии полузащитника команды Кристофера Нкунку.

"Вчера мы узнали, что Нкунку получил травму, но нам неизвестно, когда это случилось. По состоянию на сегодня он выбыл на три-четыре недели. Надеюсь, что не на дольше.

Крису сейчас тяжело, так как он летал с командой на предсезонную подготовку ещё до того, как получил травму колена, а с тех пор прошло почти восемь месяцев, и даже когда он был готов снова выступать за команду - он уже не был тем же игроком, что и раньше", - цитирует аргентинца Daily Mail.

На счету Нкунку в текущем сезоне 9 матчей в составе "Челси" во всех турнирах.

Завтра, 28 февраля, "синие" сыграет на "Стемфорд Бридж" против "Лидса" в 5-м круге Кубка Англии. Начало матча - в 21:30 по Киеву.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Бураков
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