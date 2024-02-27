Почеттино: Я поддерживаю своих игроков и всегда буду это делать

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино выразил свою поддержку футболистам английского клуба.

"Я поддерживаю своих игроков и всегда буду это делать. Иногда мы должны воспринимать критику".

"Мы должны принять тот факт, что это "Челси", и смириться с тем, что ты играешь за команду, история которой - это победа".

Напомним, что ближайший матч "Челси" состоится 28 февраля, они сыграют против "Лидса". Начало - в 21:30 по киевскому времени.