  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Почеттино: Я поддерживаю своих игроков и всегда буду это делать
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почеттино: Я поддерживаю своих игроков и всегда буду это делать

Англия
Обновлено

Главный тренер синих высказал свое мнение

Почеттино: Я поддерживаю своих игроков и всегда буду это делать

Фото: chelseafc.com

Новина українською

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино выразил свою поддержку футболистам английского клуба.

"Я поддерживаю своих игроков и всегда буду это делать. Иногда мы должны воспринимать критику".

Читайте такжеПочеттино: Я помню, как Ливерпуль проиграл ЛЧ и ЛЕ, но они верили в свой проект

"Мы должны принять тот факт, что это "Челси", и смириться с тем, что ты играешь за команду, история которой - это победа".

Напомним, что ближайший матч "Челси" состоится 28 февраля, они сыграют против "Лидса". Начало - в 21:30 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Челси – Лидс Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
yellow-arrow
Челси – Лидс Юнайтед. Анонс и прогноз матча 1/8 финала Кубка Англии на 28.02.2024
yellow-arrow
Тен Хаг верит в своих игроков: Им нужно время
Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Лидс Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости